La Lega Serie A ha comunicato gli orari delle partite per le prossime tre giornate di campionato. L'Atalanta affronterà la Juventus a Bergamo sabato 11 aprile alle 20:45 e giocherà contro la Roma all'Olimpico il 18 aprile. La squadra ha anche in programma una partita a Lecce durante le festività di Pasquetta.

CALCIO. La Lega Serie A ha reso noti gli orari della 32ª, 33ª e 34ª giornata: i nerazzurri giocheranno a Bergamo contro i bianconeri sabato 11 aprile (20,45) e una settimana dopo all’Olimpico. In Sardegna lunedì 27 (18.30). Due gare al sabato in prima serata. Un posticipo di lunedì all’ora dell’aperitivo. Venerdì 20 marzo la Lega Serie A ha reso noto gli orari della 32ª, 33ª e 34ª giornata di campionato. L’Atalanta giocherà l’anticipo della 32ª giornata contro la Juventus alla New Balance Arena sabato 11 aprile alle 20.45 e allo stesso orario giocherà all’Olimpico contro la Roma di Gasperini sabato 18. Il posticipo del 34° turno vedrà invece i nerazzurri in campo a Cagliari contro i rossoblù sardi lunedì 27 (alle 18. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, doppio anticipo contro Juventus (11 aprile) e Roma (18 aprile). Pasquetta a Lecce

Articoli correlati

Roma, ad aprile arriva il pack per le partite contro Pisa e AtalantaLa Roma tra marzo e aprile si gioca la stagione, dal prosieguo del percorso in Europa League fino al sogno quarto posto in campionato.

Leggi anche: Martedì 7 aprile Marianna Aprile presenta “La promessa” a Roma

Una selezione di notizie su Atalanta doppio anticipo contro...

Temi più discussi: Atalanta, doppio anticipo contro Juventus (11 aprile) e Roma (18 aprile). Pasquetta a Lecce; Primavera 1. Un anticipo apre il 31° turno, domani Juventus - Milan e domenica il big match Cesena - Parma: il programma; Inter-Atalanta, moviola: rabbia Chivu, gol dubbio della Dea e rigore negato, espulso il tecnico; Serie A, le partite di oggi: dove vedere Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese in tv e in streaming.

Atalanta, doppio anticipo contro Juventus (11 aprile) e Roma (18 aprile). Pasquetta a LecceLa Lega Serie A ha reso noti gli orari della 32ª, 33ª e 34ª giornata: i nerazzurri giocheranno a Bergamo contro i bianconeri sabato 11 aprile (20,45) e una settimana dopo all’Olimpico. In Sardegna lun ... ecodibergamo.it

L’Atalanta frena a Pisa, ora con Fubal può cambiare tuttoL’Atalanta non riesce a dare continuità alle tre vittorie consecutive maturate contro Roma, Bologna e Torino: nell’anticipo contro il Pisa arriva solo un pareggio, 1-1. Punti doppi col Parma La ... ecodibergamo.it

Calendario #Juve Quando si gioca contro #Milan, #Bologna e #Atalanta facebook

Anticipi e posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata di Serie A: quando gioca la #Juve con Atalanta, Bologna e Milan x.com