Minacce anarchiche ‘Salvini come Moro’ | condanna bipartisan Grave e inaccettabile

Una scritta minacciosa comparsa sulla sede della Lega a Modena ha suscitato reazioni di condanna bipartisan. Il messaggio, che accosta Salvini a Moro e include simboli anarchici, rappresenta un atto grave e inaccettabile. Le autorità hanno condannato quanto accaduto, sottolineando l’importanza di rispettare il corretto confronto politico e di garantire la sicurezza delle istituzioni.

Modena, 12 gennaio 2026 – “Salvini come Moro”. E’ questa la grave scritta apparsa oggi, con tanto di ‘A’ cerchiata (simbolo del movimento anarchico), sulla saracinesca della sede della Lega. A postarla sui social, rispondendo agli autori con una citazione di Paolo Borsellino, è stato lo stesso vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini: “Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Avanti per gli Italiani, a testa alta!”. Reazioni di condanna. Le reazioni di condanna sono arrivate da ogni parte politica, ma il primo a prendere parola è stato il segretario regionale della Lega Emilia Matteo Rancan: “Per l’ennesima volta la sede della Lega di Modena è stata imbrattata: un atto vergognosamente incivile che dimostra come ci sia qualcuno che al confronto democratico e istituzionale, preferisce atteggiamenti brigatisti che vogliono limitare il dibattito e la pluralità di opinioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce anarchiche, ‘Salvini come Moro’: condanna bipartisan. “Grave e inaccettabile” Leggi anche: Modena, "Salvini come Aldo Moro": minacce di morte al leghista Leggi anche: Diffusi in rete i filmati del pestaggio a Cicalone nella metro di Roma. Salvini: “Violenza grave e inaccettabile” (video) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. "A buon rendere". La minaccia anarchica dopo la condanna per l'assalto al banchetto della Lega - La recente decisione del Tribunale di Massa, che ha inflitto alcune condanne per i reati legati alla pubblicazione del foglio ... ilgiornale.it Con un risultato impressionante, Stefano Massini prende le parole pronunciate da Donald J.Trump dopo il blitz in Venezuela e le fa dire a Vladimir Putin, comprese le minacce contro gli altri Stati. - facebook.com facebook

