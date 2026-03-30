Melito | 259 milioni di euro prescritti la Corte dei Conti chiude il caso

La Corte dei Conti ha concluso un procedimento riguardante un'opera idraulica sul fiume Melito, dichiarando prescritti 259 milioni di euro di credito erariale. La decisione riguarda un caso che ha coinvolto un lungo iter giudiziario e si riferisce alla mancata realizzazione dell’intervento. La pronuncia mette fine alle questioni legate a questa vicenda.

La giustizia contabile ha posto fine a un lungo iter procedurale riguardante la mancata realizzazione dell’opera idraulica sul fiume Melito, dichiarando prescritto il credito erariale per un importo di 259 milioni di euro. La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza numero 88 emessa nel 2026, ha accolto l’eccezione sollevata dai difensori del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese e dei singoli responsabili indicati come F.T. e F.P. Questo esito chiude formalmente una vertenza nata da accuse di cattiva gestione amministrativa e tecnica che avevano portato alla revoca del finanziamento statale. Il caso della... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melito: 259 milioni di euro prescritti, la Corte dei Conti chiude il caso Articoli correlati Leggi anche: Corte dei Conti: medico paga 80mila euro e chiude il caso di lesione a un paziente Inchiesta contabile scuote il Comune: 3 milioni di euro sotto la lente della Corte dei ContiUn’inchiesta contabile di ampia portata sta mettendo seriamente in discussione gli equilibri amministrativi e finanziari del Comune di Trentola... Pnrr-salute, a rischio milioni di euro. Il richiamo della Corte dei ContiLa settimana scorsa era stata la governatrice Stefania Proietti a segnalare il rischio che per la Casa di Comunità di Monteluce i fondi (oltre 5...