Inchiesta contabile scuote il Comune | 3 milioni di euro sotto la lente della Corte dei Conti
Un’indagine contabile approfondita coinvolge il Comune di Trentola Ducenta, focalizzandosi su una possibile irregolarità di circa 3 milioni di euro. La verifica della Corte dei Conti mette in discussione la gestione finanziaria e amministrativa dell’ente, creando un clima di incertezza politica in un momento critico, a pochi mesi dalla conclusione del mandato del sindaco Michele Apicella. La situazione richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le implicazioni future.
Un’inchiesta contabile di ampia portata sta mettendo seriamente in discussione gli equilibri amministrativi e finanziari del Comune di Trentola Ducenta, aprendo uno scenario di forte incertezza politica proprio alla vigilia della fine del mandato del sindaco Michele Apicella. Al centro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
