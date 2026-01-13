pnrr salute a rischio milioni di euro il richiamo della corte dei conti

La Corte dei Conti ha segnalato rischi di perdita di fondi per il PNRR salute, tra cui oltre 5 milioni destinati alla Casa di Comunità di Monteluce, come evidenziato recentemente dalla governatrice Stefania Proietti. La questione evidenzia l’importanza di una corretta gestione delle risorse pubbliche per garantire l’efficacia degli interventi sanitari previsti dal Piano.

La settimana scorsa era stata la governatrice Stefania Proietti a segnalare il rischio che per la Casa di Comunità di Monteluce i fondi (oltre 5 milioni) potessero andar persi. Ora è direttamente la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Umbria che segnala il rischio di mancato rispetto dei target del 31 marzo 2026, poiché i lavori di otto Case della comunità e di tre dei cinque ospedali di comunità, termineranno a ridosso della scadenza. È quanto viene riportato nella relazione delle Corte sull’avanzamento del Pnrr negli enti territoriali. La Scr Umbria, con riguardo al progetto "mille esperti" riferisce che nel 2024 si sono registrate otto cessazioni di esperti Pnrr e 18 nuove contrattualizzazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

