Corte dei Conti | medico paga 80mila euro e chiude il caso di lesione a un paziente

La Corte dei Conti dell’Umbria ha approvato un pagamento di 80mila euro attraverso il rito abbreviato, ponendo fine a un procedimento riguardante un medico. Il procedimento riguardava una presunta responsabilità amministrativa legata a una lesione grave subita da un paziente durante un intervento ospedaliero. La decisione ha portato alla chiusura del caso senza ulteriori sviluppi giudiziari.

Accolto il rito abbreviato richiesto dalla difesa. La Procura contabile contestava una compressione eccessiva durante la rimozione di un catetere dall’arteria ascellare La Procura contabile regionale aveva accusato un medico del Ternano di aver provocato una lesione assonale del nervo mediano sinistro a un paziente. L’incidente sarebbe avvenuto durante la rimozione di un catetere dall’arteria ascellare, a causa di un’eccessiva compressione esercitata dal medico. La Procura aveva citato in giudizio il professionista l’1 agosto 2025, chiedendo il pagamento di 160.000 euro all’Azienda ospedaliera. Questa cifra corrispondeva al risarcimento che l’ospedale stesso aveva dovuto corrispondere al paziente danneggiato per chiudere la vicenda in via transattiva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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