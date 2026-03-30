Medicina ‘filo’ sottile 1,5 mm contro morte cardiaca improvvisa a Bergamo primi interventi

A Bergamo sono stati effettuati i primi interventi con un filo di appena 1,5 millimetri di diametro, destinato a prevenire le morti improvvise legate a problemi cardiaci. Il dispositivo, pensato anche per i pazienti più giovani, rappresenta una novità nell’ambito delle tecniche di intervento. La procedura si inserisce in un progetto di sperimentazione per migliorare la gestione delle emergenze cardiache.

(Adnkronos) – E' come un filo sottilissimo, diametro 1,5 millimetri, adatto anche ai pazienti più giovani. E in queste dimensioni microscopiche racchiude una speranza contro l'incubo della morte cardiaca improvvisa. A poche settimane dall’autorizzazione degli enti regolatori europei all'utilizzo nella pratica clinica dell'elettrocatetere transvenoso da defibrillazione "più piccolo al mondo", lunedì 30 marzo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono stati eseguiti "i primi due interventi in Italia, tra i primi a livello internazionale", con questo dispositivo di ultima generazione, informano dalla struttura. I pazienti sono due giovani adulti ad altissimo rischio di aritmie, condizioni associate a un elevato rischio di morte cardiaca improvvisa. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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