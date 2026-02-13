Morte cardiaca improvvisa | Necessario essere pronti Importante la formazione

A Grosseto, Marco Rossi, 45 anni, si è accasciato improvvisamente durante una partita di calcio amatoriale, vittima di una morte cardiaca improvvisa causata da un arresto cardiaco non riconosciuto in tempo.

GROSSETO In Italia la morte cardiaca improvvisa provoca circa 73mila decessi l’anno, una media di 200 al giorno, uno ogni 7 minuti. Numeri che spiegano l’importanza della formazione e che hanno spinto l’ Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto a riproporre i corsi Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) rivolti ai professionisti sanitari. I corsi, accreditati dalla Regione Toscana, stanno già registrando un numero significativo di adesioni. La prossima sessione è in programma sabato 21, dalle 9 alle 13, nella sala riunioni dell’Ordine, in via Papa Giovanni XXIII 37 a Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

All’ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano è stato messo a punto un nuovo metodo per salvare persone a rischio di morte cardiaca improvvisa.

Nozze per il vip, poi la notizia orribile: “Morte improvvisa”.

