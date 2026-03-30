Morte cardiaca improvvisa impiantato a Bergamo l’elettrocatetere transvenoso da defibrillazione più piccolo al mondo

A Bergamo è stato impiantato il più piccolo elettrocatetere transvenoso da defibrillazione al mondo, poche settimane dopo l’autorizzazione all’uso clinico. L’intervento riguarda un paziente affetto da problemi cardiaci e rappresenta un passo avanti nell’ambito delle tecniche di defibrillazione. La procedura è stata eseguita presso una struttura sanitaria specializzata, con l’obiettivo di ridurre i rischi e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Poche settimane dopo l’autorizzazione all’utilizzo nella pratica clinica dell’elettrocatetere transvenoso da defibrillazione più piccolo al mondo, lunedì 23 marzo sono stati eseguiti i primi due interventi in Italia – tra i primi a livello internazionale – con questo dispositivo di ultima generazione. I pazienti sono due giovani adulti ad altissimo rischio di aritmie, condizioni associate a un elevato rischio di morte cardiaca improvvisa. Il duplice intervento è stato eseguito con successo all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dall’équipe dell’Elettrofisiologia, Unità diretta da Paolo De Filippo e afferente al Dipartimento Cardiovascolare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Morte cardiaca improvvisa, al Fatebenefratelli-Sacco un’innovazione salvavita per i pazientiSi aprono nuove prospettive e opportunità terapeutiche per pazienti a rischio di morte improvvisa. Morte cardiaca improvvisa: "Necessario essere pronti. Importante la formazione"GROSSETO In Italia la morte cardiaca improvvisa provoca circa 73mila decessi l’anno, una media di 200 al giorno, uno ogni 7 minuti. Contenuti utili per approfondire Morte cardiaca Cuore, al Papa Giovanni il primo impianto del defibrillatore più piccolo al mondoAll’ospedale di Bergamo eseguiti i primi due interventi in Italia con il nuovo elettrocatetere miniaturizzato per prevenire la morte cardiaca improvvisa. ecodibergamo.it Morte cardiaca improvvisa. Messa a punto una tecnica per guarire dalla Sindrome di BrugadaSi può guarire dalla Sindrome di Brugada, una malattia genetica che può portare a morte improvvisa. Un gruppo di ricercatori italiani e spagnoli guidati da Carlo Pappone e da Josep Brugada, scopritore ... quotidianosanita.it