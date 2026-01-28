Morte cardiaca improvvisa al Fatebenefratelli-Sacco un’innovazione salvavita per i pazienti

All’ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano è stato messo a punto un nuovo metodo per salvare persone a rischio di morte cardiaca improvvisa. I medici dell’unità di elettrofisiologia hanno impiantato un defibrillatore sotto lo sterno, senza dover passare attraverso i vasi sanguigni. Si tratta di un’innovazione che potrebbe fare la differenza per chi ha problemi al cuore.

Si aprono nuove prospettive e opportunità terapeutiche per pazienti a rischio di morte improvvisa. L'unità di elettrofisiologia dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco è infatti riuscita a impiantare un defibrillatore sotto lo sterno e senza passare attraverso i vasi sanguigni. È una procedura molto meno invasiva rispetto a quella tradizionale, e riduce il rischio di possibili complicanze. Si tratta perciò di un traguardo importante raggiunto grazie a un team multidisciplinare, che apre nuove possibilità nella protezione dal rischio aritmico anche in ospedali privi di cardiochirurgia. Il dispositivo inserito si chiama Aurora EV-ICD.

