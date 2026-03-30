Domenica 29 marzo 2026, presso il Libero Spazio D'Arte di Avellino, si è svolto il congresso di fondazione della prima sezione locale di Medicina Democratica, movimento nazionale attivo dalla metà degli anni Settanta. L'evento ha visto la partecipazione di membri del movimento e rappresentanti della comunità, con l'obiettivo di rafforzare le attività in regione.

Il movimento per la salute pubblica rilancia l’impegno in Irpinia con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e testimonianze storiche L'appuntamento, aperto alla cittadinanza, ha riunito rappresentanti di realtà locali e nazionali del mondo sanitario, ambientale e civile. Accanto a lei, Antonietta Bavaro di Apple Pie, Franco Mazza dell'ISDE Medici per l'Ambiente, Angela Mercarelli del Tribunale per i Diritti del Malato e Giovanni Capobianco, presidente dell'ANPI provinciale. La nascita della sezione irpina segnala una rinnovata attenzione al territorio campano sui temi della salute pubblica, dell'ambiente e dei diritti dei pazienti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Medicina Democratica inaugura la sua prima sezione ad Avellino

Contenuti e approfondimenti su Medicina Democratica

UNICEF inaugura la nuova sede provinciale ad AvellinoAll’evento prenderanno parte i vertici dell’organizzazione: il Presidente Nazionale di UNICEF Italia, Nicola Graziano, la Presidente Regionale Emilia...

Andrea Cucciniello inaugura "I Resilienti Fuoco e Materia" ad AvellinoAndrea Cucciniello, giovane pizzaiolo dietro il successo di "I Resilienti Pizza e Fritti d'Autore", raddoppia e apre un nuovo locale ad Avellino.

Arte e riflessione per l’8 marzo: inaugura “Donne al Binario” ad AvellinoTempo di lettura: 2 minutiDomenica 8 marzo alle ore 11 presso l’Avellino Scalo Hub Enogastronomico al Borgo Ferrovia si inaugurerà la mostra d’arte...