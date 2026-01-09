UNICEF inaugura la nuova sede provinciale ad Avellino

Il Comitato provinciale UNICEF di Avellino annuncia l’apertura della nuova sede, prevista per lunedì 12 gennaio 2026. Questa nuova struttura rappresenta un passo importante per rafforzare le attività di tutela dei diritti dei bambini e delle bambine nel territorio. L’inaugurazione sarà un momento di confronto e collaborazione tra le istituzioni, le associazioni e la comunità locale, con l’obiettivo di promuovere un impegno condiviso per il benessere dei più giovani.

AVELLINO. Il Comitato provinciale UNICEF di Avellino inaugurerà la nuova sede lunedì 12 gennaio 2026.La cerimonia ufficiale si terrà a partire dalle ore 9:30 presso lo stabile di via Nappi 24.All’evento prenderanno parte i vertici dell’organizzazione: il Presidente Nazionale di UNICEF Italia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Sissa Trecasali, inaugura la nuova Strada Provinciale 8 Leggi anche: Fratelli d'Italia, incontro con la comunità presso la sede provinciale di Avellino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il primo appuntamento con le letture del programma Nati per Leggere, sarà l'occasione per inaugurare il Baby Pit-Stop Unicef, uno spazio interamente dedicato all'allattamento e al cambio pannolino Da giovedì 15 gennaio, dunque, anche la Biblioteca di - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.