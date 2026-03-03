Arte e riflessione per l’8 marzo | inaugura Donne al Binario ad Avellino

Domenica 8 marzo alle ore 11 presso l’Avellino Scalo Hub Enogastronomico al Borgo Ferrovia si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea intitolata “Donne al binario – Viaggio interiore d’artista”. La curatrice dell’evento è la storica dell’arte e docente Emanuela Conforti. L’esposizione si svolge in occasione della giornata dedicata alle donne.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 8 marzo alle ore 11 presso l’Avellino Scalo Hub Enogastronomico al Borgo Ferrovia si inaugurerà la mostra d’arte contemporanea “ Donne al binario – Viaggio interiore d’artista ” curata dalla storica dell’arte e docente Emanuela Conforti. Sedici artisti in un percorso che racconta il talento, la libertà e la forza delle donne in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Le opere di Marcella Emma Acone, Alessia Ausiello, Pellegrino Capobianco, Giovanna Capossela, Marco Di Filippo, Giovanni Di Rosa, Carlo Gatti, Nicola Guarino, Adele Lo Feudo, Simona Maietta, Andrea Matarazzo, Dina Pascucci, Maria Pennino, Maria Carolina Siricio, Maria Sole e Dorotea Virtuoso saranno accompagnate da reading curati dalla sociologa e poeta Maria Ronca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Avellino, l'8 marzo "Donne al Binario": sedici artisti in mostra all'Avellino Scalo Hub

