Andrea Cucciniello inaugura I Resilienti Fuoco e Materia ad Avellino
Andrea Cucciniello apre il suo secondo locale ad Avellino. Dopo aver conquistato il pubblico con
Andrea Cucciniello, giovane pizzaiolo dietro il successo di "I Resilienti Pizza e Fritti d'Autore", raddoppia e apre un nuovo locale ad Avellino. La nuova pizzeria, "I Resilienti Fuoco e Materia", promette un'esperienza gastronomica innovativa, unendo l'arte della pizza a ingredienti di altissima.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
