Andrea Cucciniello inaugura I Resilienti Fuoco e Materia ad Avellino

Da avellinotoday.it 5 feb 2026

Andrea Cucciniello apre il suo secondo locale ad Avellino. Dopo aver conquistato il pubblico con

Andrea Cucciniello, giovane pizzaiolo dietro il successo di "I Resilienti Pizza e Fritti d'Autore", raddoppia e apre un nuovo locale ad Avellino. La nuova pizzeria, "I Resilienti Fuoco e Materia", promette un'esperienza gastronomica innovativa, unendo l'arte della pizza a ingredienti di altissima.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Andrea Cucciniello

