Il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini è stato coinvolto in un’indagine riguardante il clan dei Casalesi, con intercettazioni diffuse in occasione di un blitz antimafia condotto questa mattina. Le conversazioni rivelano un dialogo in cui si discute di voti alle elezioni regionali e di un possibile apporto di almeno 350 preferenze. Le indagini si concentrano sul riorganizzarsi del gruppo criminale nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

C’è anche il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini nelle carte del maxi blitz di stamane contro il clan dei Casalesi, che negli ultimi anni si sarebbe riorganizzato intorno al business della spazzatura. Zannini, sottoposto al divieto di dimora in Campania per altre accuse di corruzione, non risulta indagato in questa inchiesta. I carabinieri del Ros e la Dda di Napoli guidata da Nicola Gratteri hanno però trascritto alcune sue conversazioni con Franco Lombardi, uno dei 19 arrestati e messi in carcere. Lombardi è ritenuto il portavoce di un altro degli arrestati, Filippo Capaldo, nipote del boss Michele Zagaria ed ala imprenditoriale del clan: ne trasporta gli interessi nelle amministrazioni locali e negli appalti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Me li porti i voti alle regionali?”, “Sì, almeno 350”. Le intercettazioni del consigliere di Forza Italia Zannini con l’uomo degli Zagaria

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