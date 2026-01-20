Campania chiesto l’arresto per il consigliere regionale Giovanni Zannini di Forza Italia | Corruzione e concussione

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto del consigliere regionale Giovanni Zannini di Forza Italia, indagato per corruzione e concussione. La vicenda riguarda possibili reati connessi all’attività politica, nel contesto delle indagini in corso. La notizia rappresenta un aggiornamento importante sulla situazione giudiziaria di Zannini e sul panorama politico regionale.

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto l’arresto per il consigliere della Regione Campania Giovanni Zannini (Forza Italia), indagato per i reati di corruzione e concussione. Nell’ambito della stessa indagine coordinata dell’ufficio inquirente guidato dal procuratore Pierpaolo Bruni è stata chiesta la misura del divieto di dimora per gli imprenditori di Castel Volturno Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio, titolari dell’azienda Spinosa Spa, specializzata nella produzione di mozzarella di bufala campana Dop e dei suoi derivati. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

