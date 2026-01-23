giovanni zannini consigliere di forza italia in campania indagato per voto di scambio con alcuni sindaci

Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia in Campania, è attualmente sotto indagine per voto di scambio, oltre a precedenti accuse di corruzione. La vicenda riguarda presunti accordi illeciti con alcuni sindaci della regione. La situazione evidenzia le sfide e le questioni di trasparenza che interessano la politica locale e regionale in Campania.

Nuovi guai per il consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini, già coinvolto in una inchiesta per corruzione: l’esponente di Forza Italia risulta indagato per voto di scambio assieme ad alcuni sindaci. Le indagini riguardano il ballottaggio delle comunali a Castel Volturno del giugno 2024 che si conclusero con l’elezione dell’attuale sindaco Pasquale Marrandino, anche lui indagato così come il primo cittadino di San Cipriano d’Aversa, Vincenzo Caterino. Indagato il consigliere regionale Giovanni Zannini L'accusa di voto di scambio con dei sindaci in Campania Il consigliere di Forza Italia indagato anche per corruzione Indagato il consigliere regionale Giovanni Zannini La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato tramite i carabinieri un avviso di conclusione delle indagini per voto di scambio politico-elettorale al consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Voto di scambio: indagati consigliere regionale e due sindaci. Nuovi guai per ZanniniLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato un avviso di conclusione indagini a Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, e a due sindaci, nel contesto di un'inchiesta sul voto di scambio in vista delle elezioni comunali del giugno 2024 nel Casertano.

Campania, chiesto l’arresto per il consigliere regionale Giovanni Zannini di Forza Italia: “Corruzione e concussione”La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto del consigliere regionale Giovanni Zannini di Forza Italia, indagato per corruzione e concussione.

Voto di scambio, consigliere regionale e sindaco indagati nel CasertanoNuove guai giudiziari per il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, cui la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha notificato tramite i carabinieri un avviso ... ansa.it

Caserta, Giovanni Zannini accusato di corruzione e concussione: il pm chiede l'arresto in carcereDal 3 ottobre del 2024, quando la Procura di Santa Maria Capua Vetere dispose una perquisizione nei suoi confronti e di altre sette persone, è trascorso circa un anno e mezzo. ilmattino.it

