Indagine sul voto alle regionali Zannini non risponde alle domande degli inquirenti

Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, si è presentato questa mattina in Procura a Santa Maria Capua Vetere. I magistrati Giacomo Urbano e Anna Ida Capone lo avevano chiamato per un interrogatorio legato a un'inchiesta sulla corruzione. Zannini non ha risposto alle domande e ha lasciato il palazzo di giustizia senza fornire dettagli. La vicenda investe il mondo politico locale e potrebbe avere ripercussioni sulla campagna elettorale.

Il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini si è recato oggi in Procura a Santa Maria Capua Vetere dopo l'invito a comparire notificato dai pm Giacomo Urbano e Anna Ida Capone per il reato di corruzione. Zannini, accompagnato dal suo avvocato Angelo Raucci, si è avvalso della.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Santa Maria Capua Vetere Re Carlo non risponde alle domande su Andrea, finge di non sentire Re Carlo si rifiuta di rispondere alle domande su Andrea. The Boys 5, il trailer risponde alle domande più scottanti della quarta stagione Il trailer di The Boys 5 svela nuove risposte alle domande più scottanti della quarta stagione, dopo il finale ricco di suspense. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Santa Maria Capua Vetere Argomenti discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Voto di scambio alle ultime Regionali, nuovo invito a comparire per Zannini; Il candidato sindaco Pettinari al 15% per Noto sondaggi: Fieri e orgogliosi, siamo noi il cambiamento; I sondaggi politici di Pagnoncelli: sicurezza in Italia, referendum giustizia e gradimento Trump. Inchiesta sul voto in Comune, Pd e Fdi: Dimissioni immediate di MarrandinoNell'indagine della Procura spuntano pressioni sull'elettorato: Non votate Petrella, ti regaliamo il televisore ... casertanews.it Sondaggi politici elettorali: gli italiani tra carovita e ospedali, Trump e Putin, referendum sulla Giustizia: l’ultima indagine su partiti e votoSondaggi politici elettorali: gli italiani tra carovita e ospedali, Trump e Putin, referendum sulla Giustizia: l’ultima indagine su partiti e voto ... unita.it Da Vesuvio live ancora diffamazioni. Un pò di tempo fa il quotidiano Vesuvio live anche con diramazione social Portici Vesuvio live pubblicò un articolo su un‘indagine in corso per voto di scambio a Cercola utilizzando una foto in cui comparivo in occasione d facebook Sondaggio Eumetra Referendum Giustizia Cosa accadrebbe se il voto fosse obbligatorio Il NO andrebbe in testa con quasi il 54%! x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.