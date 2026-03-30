Nella serata del 28 marzo, intorno alle 22, un'aggressione si è verificata in un parcheggio di via Romiati a Campodarsego, vicino a Cadoneghe. Due uomini di origine nordafricana sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale, mentre tre aggressori sono fuggiti a bordo di un'auto a forte velocità. La polizia sta cercando di rintracciare i responsabili.

E' successo il 28 marzo in via Romiati a Campodarsego. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il sospetto è che i due nordafricani avessero un appuntamento legato allo spaccio di droga, ma qualcosa sia andato storto Un agguato in piena regola, due nordafricani in ospedale feriti, tre aggressori in fuga. E' questo il film di una spedizione punitiva che il 28 marzo sera attorno alle 22 si è consumata a Campodarsego in un parcheggio di via Romiati non distante dai confini con Cadoneghe. Secondo una prima ricostruzione due nordafricani di circa 40 anni si sono dati appuntamento con tre uomini proprio nel parcheggio, si ipotizza lontano da occhi indiscreti visto che l'area non è illuminata e piuttosto defilata dal centro abitato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Massacrati di botte nel parcheggio: è caccia al terzetto fuggito in auto a folle velocità

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