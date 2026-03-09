Fuga a folle velocità tra Solaro e Cesate auto rovesciata 3 persone ferite e banditi nel bosco

Tra Solaro e Cesate, un incidente ha coinvolto tre auto, con una vettura rovesciata e tre persone rimaste ferite. Durante lo scontro si è verificata una fuga a folle velocità lungo la strada, mentre si vocifera di un inseguimento da parte dei carabinieri, anche se non ci sono conferme ufficiali al riguardo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere i feriti.

All'Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un'auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Giornata di mobilitazione anche in Lombardia per lo sciopero generale nazionale proclamato da diversi sindacati. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano.

