Fuga a folle velocità tra Solaro e Cesate auto rovesciata 3 persone ferite e banditi nel bosco

9 mar 2026

Tra Solaro e Cesate, un incidente ha coinvolto tre auto, con una vettura rovesciata e tre persone rimaste ferite. Durante lo scontro si è verificata una fuga a folle velocità lungo la strada, mentre si vocifera di un inseguimento da parte dei carabinieri, anche se non ci sono conferme ufficiali al riguardo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere i feriti.

