Auto rubate nel parcheggio della stazione | recuperata la seconda vettura caccia al fuggiasco

È stata recuperata la seconda auto rubata nel parcheggio della stazione ferroviaria di Sessa Aurunca, dove sono state sottratte due vetture nell’ultimo episodio. La polizia sta proseguendo le indagini per individuare il sospettato che si trovava alla guida di un’altra vettura e che è sfuggito all’arresto poco dopo il furto. La caccia al sospetto continua.

L’auto, una Fiat Panda bianca, è stata rintracciata in un’area periferica poco distante dal luogo del furto. Dopo gli accertamenti di rito, il veicolo potrà essere restituito al legittimo proprietario. Nei giorni scorsi i carabinieri avevano già fermato l'uomo alla guida dell'altra vettura trafugata, una Fiat 500, che è stato bloccato subito dopo un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni investigative, i due avrebbero agito in modo coordinato prendendo di mira le auto dei pendolari lasciate in sosta per diverse ore nello scalo ferroviario. Un’area molto frequentata da chi ogni giorno si sposta verso le principali città della Campania e del Lazio. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Rubano due auto nel parcheggio della stazione ferroviaria: intervengono i carabinieri Lavori al parcheggio della stazione. Molte auto multate e rimosse: protesteSono iniziati i lavori del rifacimento parcheggio della stazione, Porta Cappuccina. Contenuti e approfondimenti su Auto rubate Temi più discussi: Furti di auto: trovato cimitero di veicoli rubati e cannibalizzati; Cerca di rubare una macchina nel parcheggio del supermercato: ma i poliziotti lo vedono e lo arrestano; Trasforma il quartiere in un garage a cielo aperto di auto rubate, blitz delle forze dell’ordine: una denuncia; Auto rubate, armi e munizioni nelle campagne: nuovi sequestri della polizia. Tentano di rubare un’auto nel parcheggio del centro commerciale: arrestato un 45enneSAN CESARIO DI LECCE – Sorpresi mentre tentavano di rubare un’auto nel parcheggio di un centro commerciale, si sono dati alla fuga alla vista dei Carabinieri. corrieresalentino.it Tentano di rubare un’auto nel parcheggio del centro commerciale: un arrestoNella serata di ieri a San Cesario di Lecce, dove i militari della locale Stazione dei Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nei pressi del parcheggio di ... trnews.it Matteo Bassetti: «Auto aperta e valigie rubate. Milano è piena di delinquenza. A Genova non mi è mai capitato in 56 anni» facebook