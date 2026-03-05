Auto a folle velocità nel piazzale denunciato per guida sotto l' effetto di droga

Un sabato sera, un'auto ha invaso il piazzale di un’attività commerciale a Bastia Umbra a velocità elevata. La vettura, guidata da un uomo, è stata fermata e denunciata per guida sotto l’effetto di droga. Nessun altro coinvolto è rimasto ferito, ma l’episodio ha causato preoccupazione tra i proprietari del locale. La polizia ha eseguito i controlli e ha formalizzato la denuncia.

Un sabato di paura per i titolari di un'attività commerciale di Bastia Umbra che si sono visti un'auto piombare all'interno della loro proprietà, a velocità sostenuta. Alla guida, un cittadino albanese di 27 anni, poi risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 ha allertato la Polizia. La segnalazione parlava di un veicolo che aveva fatto irruzione in un'area commerciale della zona, destando preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del Commissariato di Assisi. All'arrivo delle volanti, del conducente, però, non c'era più traccia: l'uomo si era infatti allontanato a piedi, verosimilmente per far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

