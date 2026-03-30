Martina Miliddi | da Assemini al successo di Affari Tuoi nel 2026

Una ballerina sarda, nata nel 2000 e cresciuta ad Assemini, si sta preparando a partecipare come concorrente al programma televisivo Affari Tuoi nel 2026. La sua carriera, iniziata nel mondo della danza, sta per portarla su un palcoscenico televisivo nazionale. La partecipazione è prevista per l’anno prossimo e rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale.

Martina Miliddi, ballerina sarda nata nel 2000 a Cagliari e cresciuta ad Assemini, si prepara ad entrare nel cast di Affari Tuoi nel 2026. La sua carriera televisiva è il risultato di un percorso che parte dalle scuole superiori fino al successo ottenuto nella scuola di Amici. Il salto da ballerina di corpi di ballo a volto fisso di un programma d’intrattenimento segna un momento chiave per la produzione nazionale. L’arrivo della giovane artista su Rai 2 non è casuale ma riflette una strategia precisa: valorizzare talenti locali con radici profonde nel territorio italiano. La formazione accademica di Martina ha seguito un iter preciso, partendo dalla licenza media per approdare al Liceo linguistico Boccaccio di Iglesias. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Martina Miliddi: da Assemini al successo di Affari Tuoi nel 2026 Articoli correlati Martina Miliddi ad Affari tuoi, cosa succede da quando è nel programma di Stefano De MartinoNelle ultime settimane il game show dell’access prime time di Rai Uno, Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha registrato una fase... Da Amici ad Affari Tuoi: l’incredibile ascesa di Martina MiliddiDalla Sardegna al successo televisivo nazionale, Martina Miliddi ha conquistato il cuore del pubblico italiano con la sua grazia e il suo talento. Affari Tuoi: le parole di Martina Miliddi, Stefano De Martino e pubblico immobili. Mai vista una scena simile: cosa è successo (VIDEO)Una coreografia impeccabile, un finale studiato al millimetro e poi quel silenzio improvviso che taglia l’aria. Martina Miliddi la ballerina di affari tuoi