Affari Tuoi | le parole di Martina Miliddi Stefano De Martino e pubblico immobili Mai vista una scena simile | cosa è successo VIDEO

Durante la trasmissione Affari Tuoi, sono state protagoniste scene inedite con Martina Miliddi, Stefano De Martino e il pubblico presente in studio. Dopo una coreografia eseguita con precisione e un finale preparato nei dettagli, si è verificato un momento di silenzio improvviso che ha colto tutti di sorpresa. Un episodio che ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti in studio.

Una coreografia impeccabile, un finale studiato al millimetro e poi quel silenzio improvviso che taglia l’aria. Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 16 marzo su Rai 1, la protagonista inattesa è stata Martina Miliddi: la ballerina ha chiuso la sua esibizione con una posa sul tavolo. ma in studio è calato il gelo per alcuni lunghi secondi. Un momento “surreale”, di quelli che in tv durano un’eternità: niente applausi, nessuna battuta, nemmeno un commento immediato di Stefano De Martino. E proprio lì, sotto i riflettori, l’imbarazzo è diventato visibile. Un finale scenico che sembrava chiedere “ancora”. Durante la partita della concorrente Leila (arrivata da Udine), tra pacchi, cambi e siparietti, è arrivato anche il momento dell’apertura del pacco affidato a Martina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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