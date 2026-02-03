Da Amici a Affari Tuoi, Martina Miliddi ha fatto un grande salto. Dopo aver partecipato al talent, la ragazza sarda ha trovato il modo di entrare nelle case degli italiani anche con il gioco televisivo. La sua popolarità cresce di giorno in giorno, portandola a diventare una figura nota nel mondo dello spettacolo e degli affari.

Dalla Sardegna al successo televisivo nazionale, Martina Miliddi ha conquistato il cuore del pubblico italiano con la sua grazia e il suo talento. La giovane ballerina ha fatto il suo ingresso nello studio di “Affari Tuoi” il 19 gennaio, sostituendo temporaneamente Herbert Ballerina, e da allora è diventata una presenza fissa e amatissima del programma condotto da Stefano De Martino su Rai1. Il debutto ad “Amici” e la conquista del pubblico. La carriera televisiva di Martina prende il volo durante la ventesima edizione di “Amici”, andata in onda tra il 2020 e il 2021. Quell’edizione, considerata una delle più belle del talent show di Maria De Filippi, ha visto protagonisti nomi che oggi sono diventati star della musica italiana come Giulia Stabile, Sangiovanni e Aka 7even. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Da Amici ad Affari Tuoi: l’incredibile ascesa di Martina Miliddi

Martina Miliddi, nota per la sua partecipazione ad Amici, è entrata nel cast di Affari Tuoi, sostituendo temporaneamente Herbert Ballerina.

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, torna in televisione come ospite ad Affari Tuoi.

Da Amici ad Affari Tuoi Martina Miliddi nuova presenza fissa su Rai 1 da Stefano De Martino

