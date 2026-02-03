Martina Miliddi ad Affari tuoi cosa succede da quando è nel programma di Stefano De Martino

Martina Miliddi è tornata al centro dell’attenzione, questa volta nel programma di Stefano De Martino, Affari tuoi. Da quando è entrata nel cast, il game show di Rai Uno ha visto crescere l’interesse del pubblico e la copertura mediatica. La sua presenza ha portato una ventata di freschezza e ha alimentato le discussioni sui social network. La puntata di questa settimana ha fatto registrare uno dei ascolti più alti degli ultimi tempi, confermando che la partecipazione di Miliddi sta funzionando. Lo show continua a salire, e anche la sua popolarità

Nelle ultime settimane il game show dell'access prime time di Rai Uno, Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha registrato una fase particolarmente positiva, sia in termini di attenzione mediatica sia di risposta del pubblico. Una spinta arrivata anche da alcuni cambiamenti nel cast, che hanno contribuito a rinnovare la dinamica dello studio e a rendere ancora più riconoscibile il ritmo del programma. Tra le novità più evidenti, l'ingresso di una giovane ballerina che ha rapidamente conquistato spazio e consenso, inserendosi con naturalezza in un format già consolidato e molto seguito dal pubblico televisivo.

