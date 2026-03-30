Maltrattamenti | la Procura di Roma indaga sul dramma di Camilla Sanvoisin

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per maltrattamenti riguardo alla morte di una ragazza di 25 anni, avvenuta nel febbraio dell'anno scorso nell'abitazione del suo compagno. La donna, identificata come Camilla Sanvoisin, è stata trovata priva di vita nella sua casa. L’indagine riguarda le circostanze che hanno portato alla sua morte e gli eventuali comportamenti violenti attribuibili all’indagato.

La Procura di Roma ha avviato un’indagine per il reato di maltrattamenti a danno della 25enne Camilla Sanvoisin, trovata senza vita nel febbraio dello scorso anno all’interno dell’abitazione del compagno Giacomo Celluprica. La giovane era deceduta per arresto cardiaco in seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti nella casa sita alla Giustiniana. I magistrati stanno ricostruendo le dinamiche che hanno portato al dramma, concentrandosi su elementi emersi successivamente alla morte e che indicano una situazione di abuso pregresso. Mentre l’autopsia non aveva rilevato segni esterni di violenza fisica, le nuove prove puntano verso una condotta sistematica di sopraffazione psicologica o ambientale da parte del fidanzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maltrattamenti: la Procura di Roma indaga sul dramma di Camilla Sanvoisin Articoli correlati Morì per overdose in casa del fidanzato, Procura Roma indaga per maltrattamenti ai danni di Camilla Sanvoisin(Adnkronos) – La procura di Roma indaga per maltrattamenti ai danni Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta nel febbraio dello scorso anno in casa... Leggi anche: “La nazionale femminile era il suo harem”: la procura di Roma indaga sul ct azzurro del cricket Crans-Montana, la Procura di Roma indaga per incendio e omicidio colposoDopo la procura di Parigi nei giorni scorsi, si attiva anche la magistratura italiana aprendo un’inchiesta sulla strage di Crans-Montana con le...