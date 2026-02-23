La nazionale femminile era il suo harem | la procura di Roma indaga sul ct azzurro del cricket

Prabath Ekneligoda, allenatore della nazionale italiana femminile di cricket, è sotto indagine per presunte violenze sessuali su un’atleta. La procura di Roma ha avviato un procedimento dopo aver raccolto segnalazioni e testimonianze che accusano il tecnico di comportamenti inappropriati. Le indagini proseguono per chiarire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo sportivo e tra le giocatrici.

Piombano accuse pesantissime sul mondo del cricket azzurro. Prabath Ekneligoda, allenatore della nazionale italiana femminile, è accusato di violenza sessuale nei confronti di un’atleta. Sul caso, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta. Ekneligoda, 57 anni, originario dello Sri Lanka e figura chiave del movimento, è fondatore dell’Asd Roma Cricket Club e referente per la Nazionale femminile. Le indagini sono scattate lo scorso febbraio dopo la denuncia di un’atleta. Secondo l’accusa «durante un allenamento in qualità di allenatore della nazionale femminile italiana di cricket si offriva di fare un massaggio al ginocchio della persona offesa che si era poc’anzi infortunata, conducendo la stessa verso un container usato come spogliatoio», si legge nel capo di imputazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L’accusa all’allenatore della nazionale femminile di cricket: «Ha violentato me e altre atlete»Prabath Ekneligoda, allenatore della nazionale italiana femminile di cricket e coordinatore del settore femminile, è stato accusato di aver commesso violenza sessuale su un’atleta.

