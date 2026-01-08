Crans-Montana la Procura di Roma indaga per incendio e omicidio colposo

La Procura di Roma ha avviato un’indagine ufficiale sulla tragedia di Crans-Montana, ipotizzando reati di incendio e omicidio colposo. L’inchiesta segue quella avviata a Parigi e riguarda la morte di 40 persone, tra cui sei italiani, e il ferimento di altre 116. La procedura mira a chiarire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità, nell’ambito di un procedimento giudiziario volto a fare luce sui fatti.

La verità sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana è rimasta impressa in decine di video, girati anche da sopravvissuti, morti e feriti. Messi in sequenza, cominciano a formare il film della notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Il montaggio investigativ x.com

Tra i troppi interrogativi legati alla tragedia di Crans-Montana, ce n’è uno particolarmente atroce. Secondo il sito Bastion Media secondo, una telecamera di sicurezza del Comune avrebbe ripreso Jessica Moretti, la proprietaria del Constellation su cui già ci so - facebook.com facebook

