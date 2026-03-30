Recentemente, è circolata la notizia che John Elkann ha deciso di non sostenere la candidatura di Kimi Antonelli, nonostante le numerose vittorie del pilota. Elkann, nato a New York e cresciuto nel Regno Unito, ha espresso chiaramente la sua posizione, rifiutando di coinvolgersi nel progetto. La decisione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e ha generato commenti nel mondo dello sport e degli affari.

Uno può essere davvero “italiano” se nasce a New York, va alle scuole elementari nel Regno Unito, alle medie in Brasile e al liceo a Parigi e se oggi ha il portafoglio che parla francese e la testa che guarda a Wall Street? È la domanda che nei palazzi della politica, dell’economia e dello sport tutti si fanno da quando John Elkann, straniero anche nel soprannome che non è Gianni bensì Yaky – patrimonio netto stimato da Forbes di 2,1 miliardi di dollari – ha preso le redini dell’impero che fu dell’avvocato Gianni Agnelli. A vedere come stanno andando le cose, su tutti i fronti sopra citati, la risposta giusta è probabilmente no, con quella storia passata e presente non si può essere italiani, non nel senso che comunemente intendiamo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’ultima sbandata di John Elkann: perché ha detto no a Kimi Antonelli (che continua a vincere)

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Esuberanza, leggerezza e consapevolezza, ma non solo: perché Kimi Antonelli può davvero vincere il MondialeProvate a ricordarvi dove eravate il 19 marzo 2006, giorno dell’ultima vittoria italiana in Formula 1 di Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2006.

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