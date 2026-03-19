La madre di Kimi Antonelli | Quando ho letto quello che ha detto Sinner non potevo crederci

La madre di Kimi Antonelli, Veronica, ha dichiarato di essere rimasta sorpresa nel sentire i complimenti di Jannik Sinner in diretta durante la premiazione del Gran Premio di Cina. Dopo la gara, Sinner ha elogiato pubblicamente il talento del giovane pilota italiano, lasciando sua madre senza parole. Veronica ha spiegato che non si aspettava di ascoltare quelle parole in quell’occasione.

Mamma Veronica racconta la sua sorpresa nel sentire i complimenti in diretta di Jannik Sinner a Kimi Antonelli dopo la vittoria nel GP di Cina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Roddick allibito per quello che ha detto Sinner: “Ho pensato ‘c…o, che onestà’. Noi mentivamo”Andy Roddick ha raccontato come sia rimasto stupito da una conferenza stampa di Jannik Sinner: "Io sarei stato puntiglioso".

L’ingegnere di pista di Kimi Antonelli: “In lui ho visto quello che avevano Hamilton e Schumacher”Peter Bonnington ha lavorato per dodici anni con Hamilton e sta vivendo la seconda stagione con Antonelli.

George Russell and Kimi Antonelli launch our new collection #f1 #formula1 #mercedesf1

Aggiornamenti e notizie su Kimi Antonelli

Temi più discussi: Kimi Antonelli, la mamma: Festa con le tagliatelle; Kimi Antonelli, mamma Veronica: Ho visto in tv le lacrime del mio Andy, e abbiamo pianto tutti di gioia; Kimi Antonelli, chi è mamma Veronica Pomaro; La madre di Kimi Antonelli: Con le sue lacrime ho pianto anche io, ha realizzato una cosa grande e bella. Tagliatelle? Ho fatto la gramigna.

Kimi Antonelli, chi è mamma Veronica PomaroDonna molto sensibile ma determinata, Veronica Pomaro, la madre di Andrea Kimi Antonelli è una figura importantissima per il pilota ... dilei.it

Kimi Antonelli: Ho festeggiato la vittoria con la gramigna di mia madre, ora penso a come continuare a trionfareKimi Antonelli, dopo la sua prima vittoria in un Gran Premio di Formula 1, ha raccontato i suoi festeggiamenti. ilnapolista.it

Spazio ai motori con il fenomeno del momento: “Kimi Antonelli, baby della Formula 1 - facebook.com facebook

#Sinner: "Per me Miami è importante perché..." Poi la frase su Kimi #Antonelli e la #Ferrari x.com