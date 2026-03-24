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© Calcionews24.com - Juventus, John Elkann nella lettera agli azionisti: «Spalletti ha ristabilito la fame di vincere. Crediamo in un futuro luminoso». Il messaggio completo!

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Una selezione di notizie su John Elkann

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