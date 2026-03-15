Esuberanza leggerezza e consapevolezza ma non solo | perché Kimi Antonelli può davvero vincere il Mondiale

Kimi Antonelli si prepara a una stagione importante nel mondo delle corse, con entusiasmo e determinazione. La sua presenza in pista, tra test e gare, fa parlare di sé tra gli appassionati. La sua carriera si sta delineando con passaggi significativi, mentre gli addetti ai lavori seguono attentamente ogni suo movimento. La competitività e i risultati ottenuti finora sono al centro dell’attenzione del settore.

Provate a ricordarvi dove eravate il 19 marzo 2006, giorno dell’ultima vittoria italiana in Formula 1 di Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2006. Sicuramente non potrà fare questo esercizio di memoria Kimi Andrea Antonelli che in quella data non era ancora nato. Sarebbe venuto al mondo cinque mesi più tardi (il 25 agosto). A quattro giorni dal ventesimo anniversario il pilota bolognese ha ripotato l’Italia sul gradino più alto del podio. Emozioni, lacrime e tutta la felicità del mondo per un ragazzo che “ha appena realizzato uno dei suoi sogni da bambino”. Plurale, perché il più grande è chiaramente diventare campione del mondo. E Antonelli quest’anno può farlo davvero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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