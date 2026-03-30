Lukaku resta in Belgio con Maesschalck | Il Napoli senza vice Hojlund Conte ha tre opzioni

Romelu Lukaku è rimasto in Belgio con il suo allenatore personale, mentre il Napoli si trova senza un vice Hojlund. La situazione legata al giocatore belga riguarda aspetti disciplinari e ha ripercussioni anche sul piano tattico per la squadra di Antonio Conte, che si trova a dover valutare diverse opzioni per sostituire l’attaccante assente. La vicenda ha avuto ripercussioni sulla rosa del club partenopeo.

IL CASO LUKAKU APRE UN PROBLEMA CHE IL NAPOLI NON PUÒ IGNORARE. Il “caso Romelu Lukaku ” non ha solo risvolti disciplinari, ma crea un enorme problema tattico per il Napoli di Antonio Conte. Con il belga in rotta di collisione e la cessione invernale di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, la rosa azzurra è rimasta con il solo Rasmus Hojlund nel ruolo di centravanti puro. Per far rifiatare il danese nel decisivo rush finale per la Champions, lo staff tecnico sta studiando tre soluzioni alternative: l’impiego del giovane brasiliano Giovane come prima punta fisica, l’adattamento di Kevin De Bruyne nel ruolo di “falso 9”, o l’attesa per il rientro di David Neres (previsto a maggio), già testato con successo in quella posizione nel match d’andata contro l’Inter. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Lukaku resta in Belgio con Maesschalck: Il Napoli senza vice Hojlund. Conte ha tre opzioni Approfondimenti e contenuti su Lukaku resta Leggi anche: Lukaku resta in Belgio: tensione con Conte e Napoli Leggi anche: Napoli, Lukaku resta in Belgio: rientro rinviato senza consultare la società Leggi anche: Lukaku resta in Belgio, non hanno gradito né Conte né il Napoli