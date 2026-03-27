Romelu Lukaku ha deciso di rimanere in Belgio, riaccendendo le discussioni sulla sua situazione contrattuale. La decisione avviene in un momento di tensione tra il giocatore, l’allenatore e il club napoletano, senza che siano ancora chiare le motivazioni ufficiali. La vicenda, seguita da vicino dai media, riguarda anche le implicazioni future del calciatore e le dinamiche tra le parti coinvolte.

Il caso Romelu Lukaku continua a far discutere. Non solo per la scelta di restare in Belgio durante la sosta, ma anche per il malessere che il centravanti si portava dietro da settimane. Secondo Il Mattino, l’attaccante avrebbe vissuto gran parte dell’inverno con la sensazione di essere finito ai margini del progetto, complici il poco spazio trovato e la centralità di Hojlund nelle gerarchie offensive. È dentro questo clima che va letta la decisione presa nelle ultime ore. Lukaku non è tornato a Napoli come il club si aspettava. Ha preferito fermarsi in patria. Una scelta che ha colto di sorpresa la società e che ha irritato anche Antonio Conte, perché ha cambiato un programma che sembrava già definito. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku resta in Belgio: tensione con Conte e Napoli

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