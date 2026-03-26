L’attaccante ha deciso di rimanere in Belgio e non è tornato a Castel Volturno come programmato. La sua ripresa avverrà attraverso un lavoro sulla condizione fisica e non ha consultato la società prima di questa scelta. La decisione è arrivata senza comunicazioni ufficiali o accordi preventivi con il club.

Scoppia un piccolo caso in casa Napoli.Romelu Lukakunon si è presentato a Castel Volturnoper la ripresa degli allenamenti, nonostante il rientro fosse stato precedentemente concordato con il club. Il piano iniziale prevedeva il rientro immediato a Napoli dopo la mancata convocazione con la nazionale belga. Lukaku era atteso in mattinata al centro sportivo per mettersi a disposizione dello staff tecnico guidato da Antonio Conte. Il cambio di programma, però, è arrivato senza un confronto diretto con la società, elemento che ha contribuito a creare malumore all’interno del club. La scelta del centravanti di allenarsi in patria fino alla prossima settimana non è stata accolta positivamente né dalla dirigenza né dallo staff tecnico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Napoli, Lukaku resta in Belgio: rientro rinviato senza consultare la società

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