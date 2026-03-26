Romelu Lukaku continuerà a giocare in Belgio, nonostante le voci di un trasferimento. La decisione è stata presa dopo che l'interesse di alcune squadre italiane, tra cui il Napoli, e le preferenze dell'ex allenatore, non si sono concretizzate. La sua permanenza nel paese è stata confermata attraverso comunicati ufficiali, mettendo fine alle speculazioni sul suo futuro.

Di Marzio: decisione al momento che non sembra condivisa dal club. Lukaku era atteso questa mattina a Castel Volturno, invece resta in Belgio ad allenarsi Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Romelu Lukaku Lukaku resta in Belgio, lo abbiamo scritto. È stato lui a comunicare che non rientrerà a Napoli. Non parte con la Nazionale per gli Stati Uniti ma resta a casa ad allenarsi. Non torna per stare con i suoi compagni. E questo ha infastidito sia il club sia Antonio Conte. Lukaku si comporta da figliastro e questo ovviamente non piace al tecnico salentino e nemmeno alla società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku resta in Belgio, non hanno gradito né Conte né il Napoli

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Tutto quello che riguarda Lukaku resta

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