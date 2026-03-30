Il caso Romelu Lukaku continua a tenere banco nel calcio italiano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore belga non risponde alle richieste del club partenopeo da diversi giorni, comunicando esclusivamente con il suo agente. La situazione resta in sospeso, senza segnali di avvicinamento tra le parti coinvolte.

Non accenna a terminare il caso Romelu Lukaku. Anzi, da Sky Sport, confermano come il belga non risponda al Napoli da diversi giorni: parla solo con l’agente Federico Pastorello. Gli azzurri hanno fissato una scadenza precisa per il rientro a Castel Volturno, pena l’esclusione dalla rosa. Lukaku e il Napoli: lo stallo sulla convalescenza in Belgio. La situazione del belga si complica ogni ora. L’attaccante, secondo Sky Sport, avrebbe chiesto di rimanere in Belgio per due settimane aggiuntive per completare la cura dei suoi acciacchi. Una richiesta che il club partenopeo non ha accolto con entusiasmo. Il Napoli vuole seguire il giocatore direttamente da Castel Volturno, dove dispone di strutture mediche e staff dedicato al monitoraggio quotidiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku-Napoli, continua il braccio di ferro del belga: gli azzurri non hanno sue notizie!

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Lukaku-Napoli, è braccio di ferro: ascesa e discesa di Big Rom. Ora rischia di finire fuori rosaOra il Napoli si ritrova con un caso che proprio non si aspettava di dover gestire.