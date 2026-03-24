Infortunio Lukaku | il belga lascia la Nazionale Scatta l’allarme in vista di Napoli Milan le sue condizioni e i possibili tempi di recupero

L’attaccante belga ha abbandonato la convocazione con la Nazionale a causa di un infortunio. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime partite di campionato, tra cui quella tra Napoli e Milan. Le sue condizioni attuali non sono state ancora rese note, né sono stati comunicati i tempi di recupero previsti. La sospetta lesione ha generato preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Mano di Pongracic in Fiorentina Inter, l’analisi di Tonolini a Open Var: «La lettura è assolutamente corretta. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic e.» Giudice Sportivo Serie A, stop di un turno per Davis e Carlos Augusto! Le decisioni ufficiali dopo la 30ª giornata Valencia, si prepara un’estate caldissima: il club vuole rinforzare la difesa e valuta diverse soluzioni. Le ultime Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. Il ricordo di Laporta: «È ancora vivo e radicato nel cuore di tutti noi!» Johan Cruijff, oltre 35. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Lukaku: il belga lascia la Nazionale. Scatta l’allarme in vista di Napoli Milan, le sue condizioni e i possibili tempi di recupero Articoli correlati Infortunio Lautaro Martinez: ansia dopo Bodo Glimt Inter, preoccupano le sue condizioni. Cosa filtra e i possibili tempi di recuperoRashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia... Leggi anche: Infortunio Lukaku, brutte notizie per il Napoli: i tempi di recupero si allungano. Ecco quando rientrerà a disposizione il belga Una raccolta di contenuti su Infortunio Lukaku Temi più discussi: Il lungo infortunio e l'esplosione di Hojlund: Lukaku è sparito, che succederà in estate?; Lukaku-Napoli, aria d’addio? Dal Belgio un indizio che lo porta lontano ma non in Arabia; Il paradosso di Lukaku, pochi minuti giocati dopo il goal a Verona: il dualismo con Hojlund e un futuro in bilico al Napoli; Lukaku non è ancora pronto: cosa sta frenando il percorso di recupero – Il Mattino. Lukaku lascia il ritiro del Belgio e rientra a Napoli: il motivoL'attaccante degli azzurri salterà le amichevoli della nazionale contro Messico e Stati Uniti: la decisione in vista del Mondiale ... corrieredellosport.it Napoli, Lukaku lascia il ritiro del Belgio: vuole ritrovare la migliore condizioneRomelu Lukaku vuole tornare a essere protagonista con la maglia del Napoli. Dopo aver realizzato il gol decisivo contro l'Hellas Verona, l'attaccante belga è ancora al lavoro per trovare la migliore c ... fantacalcio.it Tutta l'emozione di Romelu Lukaku a fine partita L'infortunio, i quattro mesi di stop, la perdita del padre, il gol ritrovato e le lacrime del calciatore che lascia spazio all'uomo Bentornato, ancora una volta, Big Rom #HellasVeronaNapoli #Lukaku #Rompip - facebook.com facebook