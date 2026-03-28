Il trasferimento di un attaccante di rilievo dal club di appartenenza al Napoli sta generando tensioni tra le parti coinvolte. Dopo una fase di trattative, il calciatore potrebbe essere escluso dalla lista dei convocati, aumentando le preoccupazioni sul suo futuro nel team. La situazione si complica ulteriormente considerando il ruolo chiave dell’ex allenatore nella gestione della rosa e delle dinamiche interne.

Ora il Napoli si ritrova con un caso che proprio non si aspettava di dover gestire. Per di più, causato da quello che si può considerare l’uomo di Antonio Conte per eccellenza. Tra Romelu Lukaku e il club la situazione è tesa. Molto più tesa rispetto a quanto ci si sarebbe potuto aspettare qualche giorno fa, quando l’attaccante belga aveva rinunciato alla sua nazionale per restare a casa e seguire una tabella di lavoro personalizzata. A casa, appunto, cioè in Belgio. Non a Castel Volturno. Sembrava comunque una situazione destinata a risolversi, con un chiarimento tra le parti partendo dalle buone intenzioni del giocatore, che vuole farsi trovare pronto per questa fase finale di campionato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lukaku-Napoli, è braccio di ferro: ascesa e discesa di Big Rom. Ora rischia di finire fuori rosa

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