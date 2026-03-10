Il Mattino | Napoli De Bruyne e Lukaku | l’intesa belga che può spingere gli azzurri verso la Champions

Il quotidiano Il Mattino riporta che a Napoli si è formata una coppia di attaccanti composta da Lukaku e De Bruyne, entrambi belgi, che stanno collaborando sul campo. La loro intesa, sviluppata nel corso degli anni, si sta manifestando anche in questa stagione e potrebbe contribuire a rafforzare la squadra nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un'intesa lunga una carriera e finalmente ritrovata anche a Napoli. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku hanno condiviso per la prima volta il campo con la maglia azzurra nella vittoria contro il Torino, scrivendo un piccolo momento simbolico della stagione partenopea. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, i due campioni belgi hanno dovuto attendere 79 partite e oltre 5mila minuti prima di potersi ritrovare insieme in campo con una maglia diversa da quella della nazionale. Un debutto breve ma significativo, che ha aiutato il Napoli a portare a casa la vittoria.