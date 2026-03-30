Lukaku-Napoli continua il braccio di ferro del belga | da giorni parla con una sola persona!

Il caso Romelu Lukaku con il Napoli prosegue senza segnali di una risoluzione imminente. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore non ha più risposto ai contatti del club da diversi giorni e si è limitato a comunicare esclusivamente con il suo agente. La situazione resta tesa, senza aggiornamenti ufficiali o cambiamenti nelle dinamiche finora conosciute.