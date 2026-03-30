Lukaku-Napoli continua il braccio di ferro del belga | da giorni parla con una sola persona!
Il caso Romelu Lukaku con il Napoli prosegue senza segnali di una risoluzione imminente. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore non ha più risposto ai contatti del club da diversi giorni e si è limitato a comunicare esclusivamente con il suo agente. La situazione resta tesa, senza aggiornamenti ufficiali o cambiamenti nelle dinamiche finora conosciute.
Non accenna a terminare il caso Romelu Lukaku. Anzi, da Sky Sport, confermano come il belga non risponda al Napoli da diversi giorni: parla solo con l’agente Federico Pastorello. Gli azzurri hanno fissato una scadenza precisa per il rientro a Castel Volturno, pena l’esclusione dalla rosa. Lukaku e il Napoli: lo stallo sulla convalescenza in Belgio. La situazione del belga si complica ogni ora. L’attaccante, secondo Sky Sport, avrebbe chiesto di rimanere in Belgio per due settimane aggiuntive per completare la cura dei suoi acciacchi. Una richiesta che il club partenopeo non ha accolto con entusiasmo. Il Napoli vuole seguire il giocatore direttamente da Castel Volturno, dove dispone di strutture mediche e staff dedicato al monitoraggio quotidiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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