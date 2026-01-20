La Juventus continua a negoziare con il Crystal Palace per il trasferimento di Mateta. Nonostante gli sforzi, permangono alcune differenze da superare per arrivare a un accordo definitivo. La trattativa resta aperta, ma al momento non sono stati definiti i dettagli finali. Seguiranno aggiornamenti non appena si registreranno sviluppi significativi in questa operazione di mercato.

Mateta Juventus, resta distanza fra il club bianconero e il Crystal Palace per l’accordo. Comolli spera di riuscire a convincere gli inglesi. Il calciomercato invernale entra nel vivo e il nome che sta scaldando l’ambiente bianconero è quello di Jean-Philippe Mateta. Le ultime indiscrezioni portano la firma di un esperto assoluto del settore: Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Crystal Palace per l’attaccante, facendo chiarezza su una situazione che appare tanto definita da un lato quanto complessa dall’altro. Il punto di forza della Vecchia Signora in questa operazione è senza dubbio la volontà dell’attaccante francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mateta Juventus, continua il braccio di ferro con il Crystal Palace per l'attaccante: cosa manca per chiudere

Calciomercato Juventus: mossa per Mateta. Aumentata l’offerta per l’attaccante, le cifre e la formula proposte al Crystal Palace. UltimissimeLa Juventus ha intensificato il suo interesse per Jean-Philippe Mateta, presentando una proposta migliorativa al Crystal Palace.

Juventus, contatto con il Crystal Palace per Mateta: tutto fermo sui costiLa Juventus ha avviato un primo contatto con il Crystal Palace per valutare un possibile trasferimento di Jean-Philippe Mateta.

