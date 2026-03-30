Luca Barbareschi porta in scena al Bobbio il cinismo del potere

Al teatro Bobbio si svolge la messa in scena di una commedia contemporanea nota per il suo tono tagliente e per le critiche alle dinamiche di potere. La rappresentazione presenta dialoghi satirici e un linguaggio diretto, tipici di un'opera considerata tra le più provocatorie del panorama teatrale attuale. La pièce affronta temi legati alla politica e alle relazioni di potere con un approccio senza filtri.

Va in scena al teatro Bobbio una delle commedie più affilate e politicamente scorrette della drammaturgia contemporanea. Dal 2 al 5 aprile 2026, la Contrada ospita "November", il capolavoro satirico di David Mamet che vede protagonisti Luca Barbareschi, Simone Colombari e Chiara Noschese, quest'ultima impegnata anche nella regia dello spettacolo. Scritta nel 2007, proprio alle soglie della grande recessione economica, la pièce di Mamet è una partitura incalzante dove l’umorismo cinico diventa l'unica lente possibile per osservare i meccanismi del potere. La trama ci trascina nel cuore pulsante della politica americana: è novembre, mese di elezioni presidenziali, e il Presidente in carica Charles Smith (interpretato da un magistrale Barbareschi) si trova in una situazione disperata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Luca Barbareschi porta in scena al Bobbio il cinismo del potere Contenuti e approfondimenti su Luca Barbareschi Luca Pizzurro porta in scena “Il Figlio del magistrato”Mercoledì 14 gennaio il Teatro Comunale di Monte di Procida ospiterà Il Figlio del magistrato, spettacolo scritto e diretto da Luca Pizzurro,... Luca Barbareschi al Teatro Nuovo nella commedia “November”Dal 24 al 29 marzo, “November”, una commedia di David Mamet con Luca Barbareschi, Simone Colombari, Chiara Noschese, Nico di Crescenzo, Brian... Alessandra De Luca porta in scena “Bandiera Bianca”NARDO’ - La sedicesima stagione del teatro comunale di Nardò prosegue con un nuovo appuntamento di Quarta Parete, sezione dedicata al teatro...