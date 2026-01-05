Luca Pizzurro porta in scena Il Figlio del magistrato

Luca Pizzurro presenta “Il Figlio del magistrato”, uno spettacolo che affronta temi di memoria, giustizia e impegno civile. In collaborazione con Fiammetta Borsellino, l’opera invita il pubblico a riflettere sulle sfide delle nuove generazioni attraverso un dialogo tra teatro e storia recente. Un’occasione per approfondire valori fondamentali e stimolare un dibattito consapevole su temi di grande attualità.

, segue un dibattito con Fiammetta Borsellino fra teatro, memoria e impegno civile per le nuove generazioni. Mercoledì 14 gennaio il Teatro Comunale di Monte di Procida ospiterà Il Figlio del magistrato, spettacolo scritto e diretto da Luca Pizzurro, prodotto da Ellegipí Teatro 20 in collaborazione con . 🔗 Leggi su 2anews.it

