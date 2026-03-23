Luca Barbareschi al Teatro Nuovo nella commedia November

Dal 24 al 29 marzo, “November”, una commedia di David Mamet con Luca Barbareschi, Simone Colombari, Chiara Noschese, Nico di Crescenzo, Brian Boccuni; scene Lele Moreschi; costumi Federica Bona; luci Francesco Vignati; regia Chiara Noschese. Lo spettacolo è l’ultima proposta del cartellone 20252026 del Grande Teatro, la storica rassegna organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. “November” è una macchina comica perfetta, in due atti, con cambi di ritmo continui e ripartenze spiazzanti, dove ogni battuta è un colpo ben assestato. Protagonisti dello spettacolo sono Luca Barbareschi, Simone Colombari e Chiara Noschese, anche regista. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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