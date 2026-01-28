Alessandra De Luca porta in scena Bandiera Bianca

Questa sera al teatro comunale di Nardò va in scena “Bandiera Bianca”, lo spettacolo di Alessandra De Luca. La stagione del teatro comunale, arrivata alla sua sedicesima edizione, continua con un nuovo appuntamento di Quarta Parete, la sezione dedicata al teatro contemporaneo. La serata promette un’esperienza intensa per il pubblico, con un testo che affronta temi attuali e coinvolgenti.

NARDO’ - La sedicesima stagione del teatro comunale di Nardò prosegue con un nuovo appuntamento di Quarta Parete, sezione dedicata al teatro contemporaneo. Venerdì 30 gennaio alle ore 21 , spettacolo finalista al FRINGEMI 2025. È una riflessione tragicomica sul mondo del lavoro, ispirata a esperienze reali dell’autrice e di un’intera generazione. Roma fa da sfondo: città di contraddizioni, dove le opportunità si offrono e si negano in un attimo. La protagonista arriva dal sud piena di sogni, ma in pochi giorni scopre quanto si possa essere fragili.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Alessandra De Luca

Luca Pizzurro presenta “Il Figlio del magistrato”, uno spettacolo che affronta temi di memoria, giustizia e impegno civile.

Mancano poco più di due settimane al debutto della ventinovesima edizione di

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alessandra De Luca

Argomenti discussi: Venerdì 30 gennaio al Teatro Comunale di Nardò per la rassegna Quarta Parete Alessandra De Luca in Bandiera Bianca.

Venerdì 30 gennaio al Teatro Comunale di Nardò per la rassegna Quarta Parete Alessandra De Luca in Bandiera BiancaNARDO' (Lecce) - La 16ª Stagione del Teatro Comunale di Nardò prosegue con un nuovo appuntamento di QUARTA PARETE, sezione dedicata al teatro contemporaneo. corrieresalentino.it

Venezia Cinema, Alessandra De Luca: Con Venice4Palestine la geopolitica colpisce l'industria dell'intrattenimentoLa giornalista della rivista Ciak Alessandra De Luca a proposito dell'esclusione dal Festiva dei due attori filoisraeliani Gal Gadot e Gerard Butler per evitare di danneggiare la Mostra ... la7.it

#Ferguson non convocato per la trasferta in casa del #Panathinaikos. L’irlandese ancora alle prese col dolore alla caviglia sinistra già ieri si era allenato a parte e oggi ha alzato bandiera bianca. #Gasperini ad #Atene con l’emergenza attacco. @tempoweb x.com

Il Comune di Foggia aderisce alla campagna Anci “Mai bandiera bianca” contro la violenza sulle donne. facebook