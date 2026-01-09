A Lonato del Garda, nel Bresciano, marito e moglie sono stati rinvenuti senza vita nella loro abitazione, dopo alcuni giorni. Le autorità ipotizzano un’intossicazione da monossido di carbonio come possibile causa. La scoperta ha suscitato grande sgomento nella comunità locale, mentre le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Lonato del Garda (Brescia), 9 gennaio 2026 – Tragedia nel Bresciano. Marito e moglie sono stati trovati morti nella propria abitazione, nella frazione di Campagna, a Lonato del Gard a, in provincia di Brescia. La coppia, di nazionalità tedesca, viveva in Germania ma aveva una seconda casa in Italia, sul Garda. L'ipotesi più accreditata è che il decesso sia stato causato dalle esalazioni di monossido di carbonio. La morte sarebbe avvenuta qualche giorno prima del ritrovamento dei corpi. Sull’episodio sono in corso accertamenti. Non sono al momento noti i nomi delle due vittime, entrambe sessantenni: i due coniugi erano in Italia per trascorrere qualche momento di relax nella loro casa di vacanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tragica scoperta Lonato del Garda: marito e moglie trovati morti in casa dopo giorni. L'ipotesi del monossido di carbonio

