Lonato del Garda | Fiera Regionale

A Lonato del Garda, la Fiera Regionale, alla sua 68ª edizione, si svolge nel centro storico dal 16 al 18 gennaio. L'evento offre un'occasione per scoprire tradizioni agricole, prodotti locali e innovazioni tecnologiche, creando un incontro tra passato e presente. La manifestazione rappresenta un momento di valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e ricca di spunti.

A Lonato del Garda la tradizione non invecchia, semmai si rinnova. Con la sua 68ª edizione, la Fiera Regionale torna a prendersi il centro storico dal 16 al 18 gennaio, trasformando il borgo in una vetrina a cielo aperto che mescola agricoltura, sapori d'altri tempi e tecnologie sorprendenti. Nel weekend la 68esima Fiera regionale di Lonato; Gran Galà Show, la fiera di Lonato si presenta in spettacolo; Dalle braciole alla ricotta, ecco gli appuntamenti della settimana; «In Piazza con Noi» a Lonato per la Fiera agricola regionale. A Lonato la fiera che guarda al futuro dell'agricoltura - Venerdì 16 gennaio, giorno di apertura, i convegni di Coldiretti e Confagricoltura Brescia.

«In Piazza con Noi» a Lonato per la Fiera agricola regionale - Appuntamento domenica 18 gennaio su Teletutto: istituzioni, volontariato e mondo agricolo saranno protagonisti della puntata ... giornaledibrescia.it

Fiera di Lonato, Confagricoltura Brescia si concentra sui sessant’anni di storia dell’agriturismo - Il convegno vedrà l’intervento di quattro soci conduttori di aziende agrituristiche d’eccellenza, che racconteranno la loro esperienza come caso di successo. quibrescia.it

Lonato del Garda (Municipio - sala Celesti): convegno “Caccia e territorio, tradizione e futuro”!! Una serata intensa, partecipata e di grande valore, quella vissuta ieri al convegno “Caccia e territorio, tradizione e futuro”, al quale ho avuto il piacere di partecipar - facebook.com facebook

