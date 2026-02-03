Lonato del Garda | La via del Sabi il giappone silenzioso

La Rocca di Lonato del Garda ospita fino a marzo 2026 una mostra dedicata al Giappone. Si chiama La Via del Sabi e combina fotografie e scritti giapponesi per parlare di tempo, impermanenza e bellezza. La mostra si svolge nella Sala del Capitano e invita i visitatori a immergersi in un percorso silenzioso e riflessivo.

Dal 24 gennaio al 22 marzo 2026, la Rocca di Lonato del Garda accoglie nella suggestiva Sala del Capitano la mostra La Via del Sabi –??? – Sabi No Michi, un percorso espositivo che intreccia fotografia e ideogrammi giapponesi in un dialogo silenzioso sul tempo, l'impermanenza e la bellezza.

